M5S, Saiello: "Sopralluogo all’ospedale Maresca di Torre del Greco "Al lavoro per rafforzare la sanità pubblica"

“L’ospedale Maresca rappresenta un presidio fondamentale per Torre del Greco e per l’intera area vesuviana.

Per questo abbiamo ritenuto importante avviare un confronto diretto con la dirigenza sanitaria, per fare il punto sulle prospettive di sviluppo, sulle criticità ancora aperte e sulle proposte da mettere in campo nei prossimi mesi”.

Lo dichiara Gennaro Saiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Sanità in Consiglio regionale della Campania, a margine del sopralluogo effettuato questa mattina presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco insieme al deputato Alessandro Caramiello, al senatore Orfeo Mazzella, all’assessora comunale Laura Vitiello e al consigliere comunale Mirko Gallo.

“Il Maresca è una struttura strategica per un territorio vasto e densamente popolato. I lavori in corso per la realizzazione di 46 nuovi posti letto rappresentano un segnale importante, ma occorre continuare a seguire con attenzione ogni fase del percorso, affinché gli interventi programmati si traducano in servizi concreti e pienamente operativi per la comunità”.

“L’incontro di oggi - continua Saiello - nasce dall’esigenza di aprire un focus stabile sul futuro del presidio: personale, reparti, servizi, tempi di attuazione degli interventi, organizzazione dell’assistenza e integrazione con la rete sanitaria territoriale. Su questi temi continueremo a confrontarci con la direzione sanitaria e con tutti i livelli istituzionali coinvolti, in un’ottica di collaborazione e responsabilità istituzionale”.

“Come Movimento 5 Stelle, intendiamo accompagnare con determinazione ogni azione utile a rafforzare la sanità pubblica. Il nostro impegno non si fermerà al Maresca: nelle prossime settimane proseguiremo con ulteriori incontri anche negli altri presidi ospedalieri, perché il diritto alla salute va garantito ovunque”.