Pompei: La Casina dell’Aquila si illumina di amaranto Il parco archeologico aderisce alla giornata della meraviglia

Il parco archeologico di Pompei aderisce alla giornata della meraviglia “per i bimbi della guerra”, in programma domenica 11 ottobre 2026, con un gesto simbolico dedicato alla pace e alla sensibilizzazione sulle difficoltà vissute dai bambini coinvolti nei conflitti.

Per l’occasione, nella serata dell’11 ottobre, la facciata della Casina dell’Aquila sarà illuminata di amaranto, il colore scelto per rappresentare la giornata della meraviglia.

L’edificio tardo-settecentesco, situato nel cuore dell’area archeologica di Pompei e visibile dalla strada pubblica, diventerà così uno dei luoghi della Cultura “testimonial” dell’iniziativa in favore dell’infanzia.

La giornata della meraviglia, promossa dall’associazione “Per far Sorridere il Cielo” – Claun il Pimpa – Odv, in collaborazione con numerose associazioni italiane ed estere che condividono il medesimo obiettivo, nasce come occasione di riflessione sulla realtà dei bambini colpiti dalla guerra e sulle conseguenze che i conflitti continuano ad avere sulle loro vite.

Ogni bambino - è la riflessione che ha ispirato l’iniziativa - dovrebbe poter godere del dono grande della Meraviglia, così da crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia.

Tutto questo, purtroppo, è negato ai bimbi che vivono la guerra, che spesso hanno come loro unico orizzonte le macerie dei conflitti. Tener viva la Meraviglia del Bambino fa sì che egli possa andare “oltre le macerie”, così da immaginare un mondo diverso, alternativo alla desolazione e alla distruzione che quotidianamente lo circondano.

L’iniziativa punta, pertanto, a diffondere una “cultura della Meraviglia” come strumento di crescita, speranza e costruzione della pace, racchiusa nel messaggio: «Un bimbo a cui regali Meraviglia, sarà portatore sano di Pace".

Il percorso di sensibilizzazione coinvolge comuni, biblioteche, scuole, associazioni del terzo settore e numerose realtà del territorio. Con la partecipazione alla giornata della meraviglia, il parco archeologico di Pompei si unisce così a una mobilitazione nazionale che utilizza il linguaggio universale della cultura e dei simboli per ribadire un messaggio di pace, speranza e attenzione verso le nuove generazioni.

L’illuminazione della Casina dell’Aquila trasformerà per una sera la facciata dello storico edificio in un segno visibile di adesione all’iniziativa, richiamando l’attenzione sul diritto dei bambini a vivere un’infanzia libera dalla violenza e dalla guerra.