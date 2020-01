Da New York la Campania lancia l’internazionalizzazione Al Forum Italiano dell'Export ideato da Lorenzo Zaurino anche l’assessore regionale Fascione

Si è tenuto a New York il Forum Italiano dell'Export con imprenditori, politici, investitori e professionisti del settore dell’internazionalizzazione. L’obiettivo del forum è quello di favorire gli investimenti e la formazione sull’asse Italia-Usa attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei privati per riuscite a rispondere alla sfida dell’innovazione globale.

L’ideatore del format è Lorenzo Zaurino che ha assicurato che il Forum sarà ovunque ci sia il brand Made in Italy nel mondo.

L’assessore regionale all’Internazionalizzazione, innovazione e startup della Valeria Fascione, e il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci hanno partecipato all’evento.

"Il nostro scopo e del mio assessorato - ha detto Fascione - è di essere vicino alle imprese e allo stesso tempo promuovere il territorio campano nel suo complesso, come 'ecosistema' integrato, non solo dunque gli aspetti produttivi ma anche la ricerca, l'università, l'ambiente e il suo 'capitale umano'. É per questa ragione che abbiamo creato l'Erasmus delle StartUp in grado di aiutare i nostri migliori start-upper ad affrontare le sfide globali mantenendo e sviluppando la loro innovatività".

Francesco Genuardi, console generale d'Italia, ha rimarcato l'intenzione di promuovere l'export in tutti i campi. "Italy is a superpower for exports" ha affermato. Un auspicio immediatamente accolto da Laurea Merkel, direttrice delle Partnership di Global New York che ha salutato il Forum Italiano dell'Export a nome del Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, riportandone gli apprezzamenti allo spirito di "imprenditorialità e innovazione" dell'iniziativa e ribadendo la disponibilità del governo a collaborare con l'impresa italiana.