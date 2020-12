Whirlpool conferma licenziamento collettivo da aprile Dal tavolo al ministero l’azienda conferma il suo percorso

Dal tavolo in corso al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza dello stabilimento Whirlpool di via Argine, tenuto in videoconferenza, l’amministratore delegato della sezione italiana della multinazionale americana, Luigi La Morgia, conferma che l'azienda garantirà la piena retribuzione fino al 31 dicembre per i lavoratori di Napoli, come da accordi con il governo.

Dal primo gennaio, ci sarà poi richiesta di ammortizzatori sociali fino alle fine del blocco dei licenziamenti. L'azienda avrebbe dato, inoltre, la sua disponibilità ad anticipare la cig.

Dopo la cassa integrazione per Covid fino a marzo per lo stabilimento di Napoli dal 1 aprile l'azienda intende dunque avviare la procedura per il licenziamento collettivo dei lavoratori partenopei.