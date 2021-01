Napoli, al via il bando per 177 posti di sevizio civile Per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari

Sono 177 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio civile nell'ambito del Programma 'Napoli città giovane' del Comune di Napoli ideato e promosso dall'Assessorato ai giovani. Il bando del dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, per la selezione di 46.891 operatori volontari, scadrà lunedì 8 febbraio alle ore 14. Gli aspiranti volontari possono partecipare a uno dei 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all'estero.Tra questi, i tre progetti rientranti nel programma del Comune di Napoli: 'Giovani in fermento' (102 posti), 'Giovani per la protezione' (67 volontari) e 'Giovani per l'assistenza' (8 volontari)."Abbiamo bisogno della forza e dell'entusiasmo di 177 giovani per la realizzazione del programma 'Napoli città giovane - dice - Alessandra Clemente, assessora ai Giovani - Un lavoro sinergico che, grazie alle competenze messe in campo, ha permesso al Comune di Napoli di ottenere un ottimo risultato rispetto alle altre grandi città italiane, del Sud in particolare".