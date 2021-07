Cupra e Seat inaugurano fantastico showroom L'evento a Napoli in via Eduardo Scarfoglio 4 giovedì 22 luglio alle 17.00

Inaugurano a Napoli, in Via Eduardo Scarfoglio 4, il nuovo Showroom Seat e il Cupra Garage G. Del Priore riferimenti strategici dei due marchi per i clienti della Campania

L’evento di inaugurazione, moderato da Valerio Nebuloni, nota firma di Automoto.it, rappresenta l’occasione di scoprire la storia della società Del Priore e valori e prodotti dei marchi Cupra e Seat in un dialogo con Pierantonio Vianello, Cupra & Seat Brand Director e Giuseppe del Priore Amministratore Unico G. Del Priore s.r.l.

Clienti e giornalisti presenti potranno vedere in anteprima Cupra Formentor Vz e tutte le novità del marchio ad alte prestazioni. Protagoniste dell’evento anche le ultime novità di Seat, come il Suv urbano Arona appena presentato alla stampa italiana. Lo speciale evento inaugurale si terrà giovedì 22 luglio 2021 dalle ore 17.00

Del Priore va quindi ad arricchire la propria offerta di automobili dedicate ad una clientela che fa della sportività e della qualità i pilastri per la scelta della propria vettura da utilizzare nella vita di tutti i giorni. L’evento di inaugurazione, previsto per giovedì 22 luglio 2021 alle ore 17.00 segna ufficialmente il debutto del primo Showroom Seat e Cupra Garage in Campania, a testimonianza dell’impegno ed esperienza dell’azienda che potrà ora divenire primo riferimento dei due marchi per i clienti dell’ampia zona della provincia e della regione.

L’azienda Del Priore nasce nel 1955 e da settant’anni continua con lo stesso impegno a garantire qualità e affidabilità. Nel tempo l’azienda si è evoluta nelle persone quanto nelle strutture, declinando il carattere familiare in forma di filosofia aziendale dove il cliente è al centro dell’attenzione. Del Priore è concessionaria auto di brand come Porsche, Audi, Skoda, Cupra, Seat. Sportivi per vocazione, innovativi per passione, professionali per indole. Tre caratteristiche che in settant’anni hanno contraddistinto l’azienda sul mercato rendendo Del Priore un punto di riferimento storico per il territorio e uno dei più importanti poli automobilistici nazionali.

Giuseppe Del Priore amministratore unico: “L’auto è sinonimo di passione e libertà. Rappresenta dunque una delle scelte più importanti nella vita delle persone. Per questo abbiamo allestito uno spazio Cupra e Seat che rappresenti i nuovi modelli e la filosofia di un marchio contemporaneo e sfidante nell’attuale panorama automobilistico da un lato, un marchio giovane e positivo che ha saputo fare di tecnologia e soluzioni smart una chiave vincente. Ci rivolgiamo ad una clientela esigente che ricerca distintività e particolare attenzione ai dettagli”

Una cerimonia speciale: Per un avvenimento così importante è necessaria una cerimonia da ricordare. Così l’evento inaugurale, articolato in più momenti chiave e moderato per intero da Valerio Nebuloni, nota firma di Automoto.it, vanterà oltre la presenza dell’amministratore dell’azienda Del Priore, Giuseppe Del Priore, di un ospite d’eccezione: Pierantonio Vianello, Cupra & Seat Brand Director.

Dopo la presentazione del nuovo Cupra Garage con gli interventi dei responsabili, sarà inoltre tempo di scoprire in anteprima Cupra Formentor Vz, edizione top di gamma del Suv coupé del marchio, che con il suo design contemporaneo, le alternative di propulsione all’avanguardia e caratteristiche dinamiche emozionanti prospetta un’esperienza di guida di una raffinatezza ed esclusività senza eguali ai clienti.

Per l’evento collegamenti live su Radio Marte, Radio Punto Nuovo e sui canali social di Del Priore (sulla pagina Facebook @cupra.delpriore ed Instagram @delpriore_auto). Presenti i principali mass media locali.