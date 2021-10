Whirlpool, nulla di fatto al Mise. Sindacati e operai preparano lo sciopero Fim, Fiom, Uilm: Governo passi dalle promesse ai fatti

Whirlpool. Nessuna azione concreta è emersa dal tavolo di oggi al Mise, sindacati sul piede di guerra: Governo passi dalle promesse ai fatti. Venerdi lavoratori in trasferta a Varese per lo sciopero.

"Nell’incontro tenutosi oggi al Ministero dello Sviluppo Economico, con la presenza del Ministro Orlando e della Vice Ministra Todde, il Governo ha ribadito la volontà di assicurare la continuità occupazionale per i lavoratori di Napoli, ma alla nostra richiesta di azioni concrete, non è ancora arrivato alcun dettaglio operativo. Si è anche sottolineato che la stessa Whirlpool non ha rifiutato in linea di principio la possibilità di un trasferimento di azienda, ma si è riservata di valutare con i legali l’eventuale operazione. Invitalia, nel confermare la progressione del Consorzio, ha annunciato che gli impegni industriali ad oggi assunti confermano la disponibilità ad assorbire tutti i lavoratori napoletani ed a presentare il piano definitivo il 15 dicembre. Come sindacato constatiamo che all'impegno politico non è ancora seguita alcuna azione concreta da parte del Governo davvero utile a garantire il passaggio diretto dei lavoratori. Chiediamo quindi ai Ministri Giorgetti e Orlando e alla Vice ministra Todde di declinare finalmente gli strumenti con cui intendono intervenire, poiché le promesse non possono e non devono rimanere inevase. Intanto proseguiremo la nostra vertenza legale e venerdì 29 ottobre manifesteremo con tutti i lavoratori di Whirlpool presso la sede di Cassinetta in provincia di Varese. E il tavolo al Mise è stato aggiornato a martedì 2 novembre".