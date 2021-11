Sviluppo sostenibile, imprese e giovani a confronto con il Pmi Day Venerdì l'evento conclusione nella sede dell'Unione Industriali di Napoli

Torna l'appuntamento con il Pmi Day. Anche a Napoli l'evento si svolgerà venerdì, 19 novembre, ore 9.30. “Sostenibilità ambientale, sociale ed economica”, sarà il tema al centro dell’edizione 2021 del Pmi Day, iniziativa organizzata da Piccola Industria Nazionale in collaborazione con le Associazioni di Confindustria.

A Napoli, tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre, cinque aziende hanno aperto i loro cancelli agli studenti di altrettanti istituti superiori. Obiettivo: far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e il ruolo che riveste per la crescita economica e il benessere sociale dell’intera comunità.

Il Pmi Day, come detto, si concluderà venerdì all’Unione Industriali in piazza dei Martiri. Introdurrà i lavori il Presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli, Anna Del Sorbo. Sul tema della sostenibilità come nuovo paradigma industriale seguiranno gli interventi di Renzo Iorio, vice presidente 'Sostenibilità' Unione Industriali Napoli; Annamaria Colao, Chairholder Cattedra Unesco “Educazione alla Salute ed allo Sviluppo Sostenibile” Università Federico II di Napoli; Giovanni Bottalico, Senior Expert Asvis Sostenibilità e Innovazione Sociale; Paolo Mancuso, Assessore Ambiente e Mare Comune di Napoli.

Dopo la proiezione di video realizzati dagli studenti, nella sessione “La sostenibilità raccontata dalle imprese”, si susseguiranno le testimonianze degli esponenti delle cinque realtà produttive partecipanti al Pmi Day Napoli: Anna Abbondante, Lucia Russo, Armando Mariano, Marco De Rosa e Bina Izzo, Tommaso D’Alterio.

A seguire “La sostenibilità vista dai ragazzi” degli istituti superiori che hanno visitato le imprese: ‘Sannino de Cillis’ e ’Archimede’ di Ponticelli, ‘E.Barsanti’ di Pomigliano, ’Andrea Torrente‘ di Casoria, ‘Giancarlo Siani’ di Casalnuovo.

E’ prevista anche una testimonianza della Scuola Secondaria Statale di I grado ‘G. Merliano - L. Tansillo’. Concluderanno i lavori Maria Cristina Piovesana, vice presidente Confindustria per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura, e Maria Filippone vice sindaco del comune di Napoli con delega alla Pubblica Istruzione.