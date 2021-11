Turismo e innovazione digitale, il focus a Confindustria Oggi l'evento nella sede di piazza dei Martiri

“Turismo e Innovazione Digitale: quale futuro per le imprese”. E’ questo il titolo dell’evento in programma oggi, lunedì 29 novembre all’Unione Industriali, con inizio alle ore 16.

Si tratta del primo del ciclo di incontri Pmi Reaction#impresealcentro, promosso dal Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli in collaborazione con le sezioni. "In un contesto socio economico in continua evoluzione - spiega l'associazione degli industriali campani - dove innovazione e digitalizzazione sono la chiave del successo, è fondamentale far conoscere le iniziative che le imprese delle diverse filiere produttive stanno adottando e individuare soluzioni alle eventuali problematiche incontrate. L’incontro, organizzato dal Gruppo Piccola Industria, in collaborazione con la Sezione Turismo, mira a presentare alcune esperienze delle aziende del settore nell’approccio alla digital trasformation ed a calarle nel contesto politico-economico che in maniera diretta ed indiretta le condiziona".

Dopo i saluti della Presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli, Anna Del Sorbo, del Presidente della Sezione Ict di Uin, Francesco D’Angelo, del Presidente della Sezione Turismo di Uin, Sergio Maione, sono previsti gli interventi di Giorgio Palmucci, Presidente Enit; Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria; Felice Casucci, Assessore Turismo Regione Campania; Teresa Armato, Assessore Turismo Comune di Napoli; Gianna Mazzarella, Tourist Italia; Giovanni Torre Avallone, Grand Hotel Parker’s; Roberta Calvanese, City Sightseeing Napoli; Carla Recupito, In Movimento. Le conclusioni saranno affidate al Delegato al Turismo, Cultura, Vivibilità di Unione Industriali Napoli, Giancarlo Carriero, e al Direttore di Campania Digital Innovation Hub, Edoardo Imperiale. I lavori dell’incontro saranno moderati dal Vice Presidente Gruppo Piccola Industria Uin, Marco De Angelis.