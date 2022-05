De Luca alle imprese: guardiamo con fiducia al futuro, vi saremo vicino Il governatore a Città della scienza per la quinta edizione del Premio Industria Felix

“Dietro un’azienda c’è sempre l’impegno di una famiglia: la dimensione familiare, la gratitudine per chi è venuto prima di voi fanno parte del patrimonio delle imprese”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca a città della scienza a Napoli per quinta edizione del Premio Industria Felix.

Sono 60 le aziende premiate alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, i vertici di Confindustria con il presidente regionale Gianluigi Traettino e il presidente di Benevento, Oreste Vigorito oltre ai rappresentanti delle numerose aziende presenti.

Una giornata dunque dedicata al mondo delle imprese, premiate le aziende della Campania che si sono distinte per competitività e affidabilità e sostenibilità. Ma anche e soprattutto l’occasione per parlare delle eccellenze del tessuto produttivo campano e guardare alle nuove sfide per la ripartenza.

Alle imprese si è rivolto ancora una volta il governatore evidenziando le difficoltà “dovremmo ancora fare qualche sacrificio “ ma anche assicurando l’impegno della Regione. “Nella Sanità stiamo facendo un lavoro eccellente”, ha ribadito il presidente parlando agli imprenditori. E ancora: “Abbiamo tempi di pagamento tra i più brevi. Dopo vent’anni siamo riusciti ad avere fondi per edilizia sanitaria e poi ci sono le case di comunità” ma in questo caso abbiamo chiesto “come sapete chiarimenti per quel che riguarda personale”.

Mentre per l'ambiente faremo un convegno a fine giugno, nell'edilizia sono alle porte grandi investimenti, siamo impegnati nel campo dell’innovazione e del sostegno alla ricerca, della formazione, infine vorremmo potenziare l'attività industriale relativa a aereospaziale e questo può essere un campo di grandissimo interesse”. Infine il messaggio al mondo delle imprese: conosciamo la fatica di queste giornate, la difficoltà a programmare in un momento di incertezze ma vi saremo vicini. Se decolla l'impresa decolla la società. Guardiamo con fiducia nonostante tutto ai mesi che abbiamo davanti”.