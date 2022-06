Il Ministro Carfagna incontra Costanzo Jannotti Pecci e la squadra di presidenza Intervenuto anche il Presidente della Fondazione Mezzogiorno Antonio D’Amato

Sono diversi e molteplici i temi al centro del confronto tra il Ministro per il Sud, Mara Carfagna, il Presidente Costanzo Jannotti Pecci e il Consiglio di Presidenza di Unione Industriali Napoli.

Nel corso dell'incontro, infatti, si è discusso "dell'attuazione del Piano di ripresa e resilienza, in particolare per la riduzione del divario territoriale. Forte impegno per ottenere la proroga della decontribuzione per le imprese del Mezzogiorno - viene evidenziato dall'Unione industriali di Napoli - con l’obiettivo di rendere strutturale il beneficio, assicurandone la prosecuzione per un ampio arco temporale. Coordinamento della spesa dei fondi strutturali con meccanismi che garantiscano il subentro del livello centrale ad amministrazioni incapaci di progettare ed erogare risorse nei tempi definiti. Apertura al metodo del partenariato pubblico privato per il decollo di Pnrr e investimenti nel Mezzogiorno, in una prospettiva di crescita della base imponibile, finalizzata anche ad abbattere l’anomalo debito pubblico nazionale. Definizione dei livelli essenziali di prestazione come premessa per l’attuazione di processi ulteriori di autonomia territoriale".

All’incontro, svoltosi presso la sede dell’Associazione a Palazzo Partanna è intervenuto il Presidente della Fondazione Mezzogiorno Antonio D’Amato.