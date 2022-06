Brancanccio (Ance): "Superbonus? Governo mi convochi, serve exit strategy" La presidente Ance: "Misura ha un costo, ma far fallire tutte le imprese è costo superiore"

''Bisogna fare il Puc perche' e' obsoleto e anacronistico. Bisogna anche avere il coraggio di prendere misure forti rispetto a pezzi di citta' che hanno bisogno di essere riqualificati e rigenerati''. Lo ha affermato Federica Brancaccio, presidente nazionale Ance, rispondendo a una domanda sulla citta' di Napoli, a margine di un evento presso la sede dell'associazione partenopea. Brancaccio, sottolineando che la sua interlocuzione con la nuova amministrazione comunale di Napoli ha avuto breve durata a causa della conclusione del suo mandato alla guida dell'associazione napoletana, ha spiegato che negli interventi di riqualificazione e rigenerazione ''va mantenuta la storia perche' noi oggi non avremmo una citta' cosi' bella se non si fossero nei millenni stratificate delle architetture ma salvo le stazioni della metropolitana non abbiamo nulla''. Secondo Brancaccio, le stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli ''sono l'unico segno di architettura contemporanea che lasceremo ai posteri, ma la bellezza non e' sufficiente per far rilanciare e ripartire questa citta'''

E ancora: "Rischiamo l'implosione del sistema. E' vero che la misura ha un costo, ma è anche vero che il costo del fallimento di tante imprese forse è addirittura superiore. Chiedo al Governo un confronto per una exit strategy. Auspico una convocazione dal Governo, la richiesta sarà presto formalizzata. E' necessario capire cosa si vuole fare - ha aggiunto BRANCACCIO - perché in questo momento i segnali sono contraddittori, le banche dicono che non hanno più plafond, credo che alcune banche lo abbiano ancora ma vivono nell'incertezza, questo dl Aiuti non si sa come sarà convertito. Bisogna immaginare con il Governo una strategia di uscita a medio lungo periodo, ma sicuramente i contratti in corso e i crediti già nei cassetti fiscali non possono essere abbandonati"