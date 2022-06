A Napoli accordo tra la Banca Popolare del Mediterraneo e il Gruppo Anima Sgr Accordo tra BPMed e il Gruppo Sigma Sgr per nuove opportunità di investimenti finanziari

Accordo tra la Banca Popolare del Mediterraneo (BPMed) e il Gruppo Anima Sgr per offrire ai soci dell'istituto e alla clientela nuove opportunità di investimenti.

Il direttore generale Claudio Napolitano evidenzia come "con la partnership con il fondo Anima Sgr sia stato implementato il catalogo dei prodotti offerti alla clientela secondo la vision dell'istituto che pone al centro della propria azione la soddisfazione delle aspettative della propria clientela rispetto alle principali novità presenti sul mercato".

Tra questi il Sistema Anima (famiglia di fondi comuni con soluzioni tradizionali e strumenti di nuova generazione), il Sistema Open (fondi con temi e strategie d'investimento innovative grazie anche a partnership con primarie case di investimento internazionali) e Sistema Italia e Sistema ESaloGo. Gli interessati possono rivolgersi in filiale per ricevere tutte le informazioni utili e il supporto tecnico per l'adesione alle offerte.

Intanto per il 29 giugno è stata indetta l'Assemblea Generale dei Soci e Azionisti dell'Istituto partenopeo e si svolgerà, secondo le modalità pubblicate in Gazzetta Ufficiale, presso la sede sociale in Napoli alla Via De Pretis 51.