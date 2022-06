Lavoratori ricerca: due pullman dalla Campania per la manifestazione di Roma Organizzata dalla Cgil Fp. Morlando: "Richiesta stabilizzazione puntualmente inevasa"

Una manifestazione di portata storica quella che si terrà a Roma, a Piazza Castellani, davanti alla sede del Ministero della Salute il prossimo 28 Giugno dalle 11 alle 13.

In piazza la Fp Cgil con i lavoratori (precari) del comparto della ricerca: che chiedono da tempo una stabilizzazione, in particolare dopo una fase che li ha visti protagonisti e in prima linea, come quella pandemica.

Storica la manifestazione perché in piazza praticamente ci saranno tutti i ricercatori precari uniti, mentre fino ad ora questo comparto era sceso in campo con le diverse realtà e a livello territoriale.

Due pullman partiranno da Napoli: a coordinare il rappresentante territoriale Cgil Fp, Antimo Morlando: ci saranno i lavoratori del Pascale di Napoli, parte di quelli dell'Istituto Zooprofilattico, probabilmente alcuni anche da Mercogliano.

La richiesta, come noto è la stabilizzazione: “Una richiesta – spiega Morlando – che viene puntualmente inevasa o bocciata dalla parte politica: questo vogliamo dire al Ministro Speranza”.