Concorso Asia, 3898 idonei per 500 posti da spazzino: a gennaio i primi assunti 200 persone saranno assunte a gennaio a Napoli

Sono 3.898 gli idonei al Concorso Asìa al termine degli esami per operatori ecologici, su 500 posti messi a bando. La graduatoria sarà pubblicata entro 2 mesi – bisogna assegnare anche i punteggi aggiuntivi per i titoli – e sarà valida 3 anni ed è possibile che ci siano nuove assunzioni con lo scorrimento, in funzione del nuovo piano industriale che Asìa Napoli sta redigendo. 500 operatori ecologici saranno impiegati da Asìa per le attività di spazzamento e raccolta differenziata a Napoli. Entro il primo gennaio 2023 ASIA procederà quindi ad assumere i primi 200 operatori della graduatoria finale che hanno partecipato per l’apprendistato professionalizzante.

Su 26.121 iscritti si sono presentati in 19.216 alle prove, che si sono tenute nel mese di settembre al padiglione 10 della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. La graduatoria sarà pubblicata entro due mesi. Entro questa settimana la commissione di valutazione si riunirà presso la sede di ASIA per la convalida degli idonei e, successivamente, passerà all’attribuzione dei punteggi per i titoli aggiuntivi previsti dal bando. Sulla base di questi dati sarà poi stilata la graduatoria che resterà in vigore 3 anni, salvo proroghe. "L’iter – spiega Asìa – dovrebbe concludersi entro 60 giorni". Si tratta di una grande novità per Napoli. Per Asìa, azienda partecipata del Comune, infatti, si tratta del primo concorso della sua storia, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi per rafforzare il servizio di pulizia nelle strade cittadine, e portata avanti sotto la gestione dell'amministratore unico Domenico Ruggiero. Visto il gran numero di candidati le prove sono andate avanti per 15 giorni a ritmi serrati, con più sessioni giornaliere. Il 30 settembre si è conclusa la selezione.

