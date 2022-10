A Napoli due giorni di recruiting per personale alberghiero e di ristorazione La catena Blu Hotels svolge una selezione per assumere 100 figure professionali

Opportunità di lavoro nel comparto dell'accoglienza turistica e ristorazione in previsione delle festività natalizie e della stagione invernale oltre che, ovviamente, della prossima stagione estiva. A indire una sessione di colloqui per selezionare 100 profili professionali è la catena alberghiera Blu Hotels che terrà due giornate di incontri con i candidati il 25 e 26 ottobre all'Hotel Palazzo Esedra di Napoli.

Vediamo quali sono le figure più ricercate nel settore della ristorazione. Si tratta di maître di sala, barman, chef de rang, baristi, chef di cucina, pasticceri, cuochi e capi partita.

Inoltre si ricercano anche capi ricevimento, impiegati e personale qualificato per le SPA, governanti e cameriere ai piani. I candidati che dovranno operare a contatto con i clienti devono conoscere la lingua inglese e possibilmente anche quella tedesca.

La selezione prevede anche la valutazione di risorse junior da inserire con contratto di apprendistato o tramite percorso di stage retribuito.

Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore del personale del Gruppo, spiega: “Il programma di selezioni che abbiamo avviato prevede l’inserimento di figure professionali su tutto il territorio nazionale, sia per la stagione invernale, sia per la prossima estate. Ci rivolgiamo a professionisti affermati del settore turistico-alberghiero e ai giovani alle prime esperienze, offrendo loro la possibilità di crescere professionalmente in una realtà aziendale dinamica e strutturata”,

Per essere ammessi ai colloqui i candidati devono preventivamente fissare l'appuntamento scrivendo alla mail job@bluhotels.it o attraverso il sito BluHotels.it accedendo alla sessione “Lavora con Noi”.

Il reclutamento del personale da impegnare nel settore turistico è stato particolarmente impegnativo un po' in tutte le realtà italiane e per le aziende che intendono mantenere alti standard di qualità e servizi alla clientela è indispensabile valutare costantemente il mercato del lavoro.