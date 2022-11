Turismo in Campania: occasione di crescita per il commercio Il presidente Confesercenti: “Dal turismo opportunità per l'economia della nostra regione"

“Il turismo importante occasione per l'economia della nostra regione”. Così Vincenzo Schiavo, presidente della Confesercenti Campania. Le tante presenze registrate per il Ponte di Ognissanti si spera, infatti, possano contribuire a risollevare le sorti del settore alle prese con molteplici difficoltà a partire dai rincari. Solo pochi giorni l'allarme della stessa associazione: "20mila attività a rischio chiusura".

“Sicuramente il mondo del turismo sta andando bene – spiega l'esponente dell'associazione di categoria - gran parte delle strutture ricettive sono piene. Il 93 per cento delle strutture sono rimaste occupate. Questo produce economia per il mondo del turismo, settore che ha incassato 10 milioni e 640 mila a Napoli mentre quello regionale ha incassato quasi 22milioni di euro. Per la ristorazione: nella città di Napoli e provincia circa 11 milioni di euro e circa 21milioni nella nostra regione”.

Il commercio in Campania

Ed anche il commercio sembra aver avuto un'importante “boccata d'ossigeno. In questo momento il turismo sta portando opportunità per l'economia della nostra regione. E dobbiamo preservare i turisti nella nostra regione, dobbiamo fare in modo che ritornano garantendo sicurezza, pulizia e trasporti”.

Dopo il Ponte di Ognissanti: attesa per il Natale

Un trend che si spera di preservare fino alle festività di Natale. “Stiamo lavorando per fare in modo che fino all'8 dicembre si possa continuare a riempire i fine settimana, con un calo ponderale durante la settimana. Ma dobbiamo arrivare a dicembre così – ribadisce Vincenzo Schiavo - perché questo consentirà al commercio e alle imprese della nostra città di incassare e far fronte alle tante spese che hanno e soprattutto far fronte al caro energia. Speriamo che il turismo possa contribuire a dare opportunità alle imprese che in questo momento sono in difficoltà”.