Città Metropolitana, 145 nuovi assunti: il benvenuto del sindaco Manfredi Il sindaco: nuova energia per Napoli

“Una nuova energia, tanti giovani, tante donne e uomini di talento che hanno vinto un concorso trasparente per poter dare forza alla realizzazione di progetti importanti per le sfide della nostra area metropolitana, per le scuole, per il PNRR, in campo ambientale, per i grandi progetti di riforma e di ristrutturazione legati al piano strategico. Una grande possibilità che con la forza di questi ragazzi siamo riusciti, da oggi, a mettere in campo per un grande rilancio dei nostri territori”. Con queste parole il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dato il benvenuto stamattina, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, ai 145 nuovi assunti dall’Ente di piazza Matteotti vincitori del concorso bandito nel secondo semestre dello scorso anno insieme al Comune di Napoli. Nello specifico, i nuovi dipendenti della Città Metropolitana, che rafforzeranno tutti gli uffici, con particolare riguardo a quelli responsabili dei progetti infrastrutturali, sono divisi tra i seguenti profili: 31 istruttori e 3 specialisti in attività tecniche; 59 istruttori e 10 specialisti in attività amministrativo/contabili; 28 specialisti in attività giuridico/amministrative; 10 agenti di polizia metropolitana e 2 specialisti dell’area di vigilanza; per finire, un istruttore e uno specialista del settore informatico. Obiettivo, dunque, la realizzazione della grande mole di progetti del programma strategico e di quelli messi in campo con il PNRR, consentendo a molti giovani di poter mettere le proprie competenze al servizio della propria terra. “Abbiamo dato – ha sottolineato il Sindaco Manfredi - un’opportunità significativa a tanti giovani: tra Città metropolitana e Comune di Napoli abbiamo assunto più di mille persone. Questo ci consentirà di tenere tanto talento sui nostri territori evitando la migrazione verso il nord e verso l’estero dei nostri cervelli. È questa la strada giusta da seguire”. Fino ad alcuni anni fa, i dipendenti dell’ex Provincia di Napoli erano circa 1.500. Successivamente, sulla base di alcune riforme e di numerosi blocchi del turn over tra pensionati e nuovi assunti, il personale si era ridotto drasticamente. Al 31 dicembre 2022 i dipendenti in forza all’Ente erano 743. “Nonostante ciò, il personale in servizio è riuscito, con grande sforzo – ha concluso il Sindaco Manfredi - a lavorare in maniera efficace ed efficiente per il territorio. Con i nuovi assunti diamo respiro agli uffici che potranno, così, programmare il loro lavoro in maniera ancora più proficua e strategica”. Recentemente sono stati assunte anche 35 nuove unità di personale attraverso procedure di mobilità.