Parte il progetto CER, le comunità energetiche rinnovabili dei paesi vesuviani Sostenibilità e futuro grazie al progetto Power Up finanziato dall'Unione Europea

L’Ufficio Comune di Sostenibilità Ambientale – U.C.S.A. è partner del Progetto finanziato dall’Unione Europea denominato “POWER UP: The catalyst for social innovation in the energy market” per sviluppare ed incrementare azioni volte alla riduzione e al contrasto della povertà energetica.

Il Progetto europeo Power Up si fonda, infatti, sull’idea che promuovendo e diffondendo la produzione di energia da fonti rinnovabili si possano anche apportare benefici economici, sociali ed ambientali ai territori e, in particolare, alle famiglie più vulnerabili, per aiutarle nell’affrontare l’attuale crisi energetica e l’alto costo delle forniture.

L’obiettivo è creare insieme alle famiglie, delle CER, le Comunità Energetiche Rinnovabili che possano apportare un beneficio economico costante e duraturo a favore delle famiglie, aiutandole e sostenendole in una migliore gestione delle risorse energetiche.

Nell’area dei Comuni che fanno parte dell’U.C.S.A. - San Giuseppe V., Striano, Palma Campania e San Gennaro Vesuviano - il progetto partirà con due sperimentazioni a San Giuseppe Vesuviano ed a Palma Campania. Dopo la prima fase di contatto e illustrazione degli obiettivi del progetto, si passerà poi, con le famiglie che abitano in grandi condomini e che vorranno partecipare, a quella di co-creazione del progetto finalizzato alla definizione di un modello di auto produzione di energia rinnovabile per una maggiore indipendenza ed efficienza energetica.

Workshop organizzati dall’UCSA per la cittadinanza nei due comuni pilota del Progetto Power Up il 3 e il 10 ottobre, oltre che il 7 novembre in la Sala Consiliare del Comune di San Giuseppe Vesuviano (Piazza Elena D’Aosta) e il 5 ed il 12 ottobre presso il Teatro Comunale di Palma Campania (Via Municipio, 74), sempre alle ore 18, per sapere cosa sono e quali sono le CER per l’Area Vesuviana e raccogliere le manifestazioni d’interesse.

L'obiettivo degli incontri consiste non solo in una trasformazione del settore energetico locale ma anche culturale, mirando ad un cambiamento delle percezioni e degli atteggiamenti della cittadinanza in tema di utilizzo/risparmio dell’energia, sia su scala locale che globale, per una maggiore consapevolezza circa le proprie scelte energetiche.