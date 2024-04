Afragola, Auriemma: Felici per intesa lavoratori Ipercoop Un segnale di ripartenza per tutto il territorio

“L’intesa per la salvaguardia di 150 tra lavoratrici e lavoratori dell’ex Ipercoop di Afragola e dell’ex Auchan di Nola, coinvolti nella crisi della società Gdm s.r.l. è davvero un'ottima notizia. Siamo felici per tutte queste lavoratrici e lavoratori e per le loro famiglie, che hanno dovuto attendere più di quattro mesi per arrivare a questo risultato.

Il MoVimento 5 Stelle è stato fin da subito al loro fianco, portando la loro partenza in Parlamento e facendosi sentire anche con il Mimit. L'esito di questa vertenza così complicata è un punto di arrivo, ma anche di ripartenza per tutto il territorio coinvolto. È il segno concreto che quando ci si batte per la dignità del lavoro e a sostegno della comunità, i risultati possono e devono arrivare".

Lo afferma in una nota Carmela Auriemma, deputata del Movimento 5 Stelle e coordinatore del partito per la provincia di Napoli.