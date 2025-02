L'autorità portuale: "Lo scalo di Castellammare strategico per la Campania" Il presidente Annunziata: dopo oltre 60 anni approviamo finalmente il Piano regolatore

“La centralità per importanza strategica del Porto stabiese non è messa in alcun modo in discussione. Il Documento Strategico di Sistema redatto andando in contro alle esigenze e le caratteristiche della città e approvato in tempi brevi lo ha affermato con forza, consentendo a questa governance di mettere a punto il Piano Regolatore giunto ormai quasi alle battute finali. Ciò consentirà in un futuro molto prossimo di partire da una progettualità il cui obiettivo è un importante cambiamento non solo per la città ma per l’intera Regione”. A dirlo Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

“È bene chiarire che la mancanza da oltre 60 anni dello strumento urbanistico, l’ultimo era stato approvato nel 1962, quando la città era a vocazione industriale e con traffici ben diversi da quelli attuali, in passato ha messo a dura prova la progettualità e lo sviluppo del porto stabiese. Ma adesso il Prp con la sua pianificazione ci darà la possibilità di richiedere finanziamenti per gli interventi previsti da poter inserire nella programmazione nazionale europea”, conclude il presidente.