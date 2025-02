Saiello: "Leonardo non metta a rischio il futuro di aziende come Dema" Il consigliere regionale: "La Regione promuova un tavolo di confronto con il Governo"

"Il settore aerospaziale è uno dei pilastri dell’economia campana, con migliaia di lavoratori impiegati e un ruolo fondamentale nello sviluppo industriale e tecnologico della regione. Tuttavia, le dichiarazioni del Ceo di Leonardo, Roberto Cingolani, sulla possibile separazione tra il settore civile e quello militare dell'azienda destano gravi preoccupazioni per il destino degli stabilimenti campani.

Orientare gli investimenti prevalentemente verso l’ambito militare ridurrebbe le opportunità di sviluppo per quello civile, mettendo a rischio aziende dell’indotto come Dema, già in forte difficoltà. La crisi di quest’ultima è un segnale di allarme per l'intero comparto e non può essere ignorata dalle istituzioni.

La Regione Campania ha destinato negli anni ingenti risorse al settore aerospaziale, con l'obiettivo di consolidarne la competitività e promuoverne la crescita. Un ridimensionamento della divisione Aerostrutture di Leonardo comprometterebbe questi investimenti e il futuro delle aziende dell’indotto". Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, che sul tema ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale.

"Ho chiesto alla giunta di intervenire con azioni concrete, anche attraverso l’apertura di un tavolo di confronto con il Governo nazionale e con Leonardo, per garantire la tenuta del comparto e tutelare l’occupazione.

Non possiamo accettare un piano industriale che privilegi la produzione militare a danno dei lavoratori, dello sviluppo tecnologico e della sostenibilità dell’intero settore".