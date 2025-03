De Luca: "La Campania regione italiana che investe di più in cultura" "Da sempre in prima linea nel sostegno agli editori"

La diffusione della lettura è un obiettivo fondamentale per la Regione Campania. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in un messaggio inviato ai partecipanti al convegno organizzato dall'Associazione italiana editori a NAPOLI. "La Campania - spiega - è da sempre in prima linea nel sostegno agli editori, innanzitutto con una legge sull'editoria che abbiamo approvato proprio con l'obiettivo di dare respiro e possibilità di programmazione alla categoria. Quest'anno un ulteriore riconoscimento arriva dal Salone di Torino dove la Campania sarà la regione ospite nel mese di maggio". Secondo De Luca "la partecipazione al Salone rappresenta, per gli editori campani, un'opportunità unica per potenziare la competitività nel panorama internazionale dell'editoria campana, valorizzando la diversità e l'originalità delle opere dei nostri autori. La Campania - ha concluso De Luca - non è la regione più ricca d'Italia ma la regione che investe di più in cultura. Sosteniamo la lettura e la diffusione del libro con grande convinzione, valorizzando nel contempo tutti i territori della Campania e creando occasioni di lavoro di qualità per i nostri giovani".