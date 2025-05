Scudetto e turismo a Napoli: numeri da Champions League Confesercenti, Schiavo: nelle prossime settimane stimato un giro d'affari da 900milioni di euro

“Se le nostre previsioni sono giuste si dovrebbe arrivare ad un giro d'affari per l'economia di 900milioni di euro per le prossime settimane”. Sono numeri da Champions League quelli dell'effetto scudetto sul turismo a Napoli. Ad illustrare la nuova analisi del centro studi Confesercenti è il presidente dell'associazione di categoria, Vincenzo Schiavo.

Oggi la città è in attesa della grande festa. Ancora una giornata di gioia nel segno del calcio. Ma non sorridono solo i tifosi, come più volte evidenziato, la vittoria del Tricolore rappresenta una grande occasione per il territorio: strutture ricettive sold out sin dalla scorsa settimana e la capacità di trainare tutto l'indotto turistico.

E se per il fine settimana appena trascorso le previsioni erano di un giro d'affari complessivo di 230 milioni, a poco più di 48 ore dalla conquista del Tricolore, l'effetto dello scudetto sul turismo sembra destinato a non fermarsi.

“Il nostro centro studi ancora una volta ha fatto un'eccellente analisi, ancora oggi alberghi e B&b sono tutti pieni. 550mila turisti ancora presenti nella nostra città, molti hanno prolungato le loro vacanze per vedere la sfilata dell'autobus sul lungomare. Siamo felici, ancora una volta i napoletani e le Istituzioni hanno dimostrato grande capacità”, commentava ieri il presidente Schiavo intervistato per ottochanneltv.

“La nostra previsione è che per le prossime settimane Napoli e la regione Campania sia invasa da turisti che vogliono vedere questo teatro a cielo aperto di entusiasmo e di allegria. Ogni cosa è stata colorata d'azzurro. Accade anche altrove, ma viverle a Napoli è uno spettacolo unico che solo i napoletani potevano rendere al resto del mondo. E di questo sono molto orgoglioso”.

Ma c'è di più. Perché secondo l'esponente dell'associazione di categoria l'effetto dello scudetto sul turismo potrebbe tradursi, nel futuro, anche in una nuova occasione per i giovani. Magari proprio per quei giovani, quella generazione che un tempo è andata via e non per scelta.

“I tifosi del Napoli hanno festeggiato in tutto il mondo, questo vuol dire che i tanti napoletani che sono fuori dalla nostra terra hanno festeggiato con noi. La nostra volontà è che l'economia funzioni, avremmo fatto una buona cosa quando c'è l'opportunità per ogni giovane di poter aprire un'attività e poter avere successo nel nostro Mezzogiorno e nel nostro territorio. E mi auguro che i tanti tifosi che hanno festeggiato in giro per il mondo, e magari sono eccellenze che sono dovute andare via dal nostro territorio qualche decennio, fa possano ritornare perché questa città, questa regione, possa dare loro quelle risposte che meritano”.

E in fondo oggi, più che mai, è il giorno in cui è legittimo sognare.