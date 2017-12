Adeguamento sismico, Alaia: «Dalla Regione 9 milioni di euro» Destinatari della misura oltre 7mila cittadini campani

«E’ stata pubblicata ieri la graduatoria definitiva per la concessione di contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici di proprietà privata: nove milioni che la Regione ha destinato ad oltre 7mila campani – tra questi molti irpini - per consentire l’adeguamento delle proprie abitazioni alle normative in vigore». Lo rende noto il Consigliere regionale Enzo Alaia.

«La Regione Campania – aggiunge il consigliere – ha dato prova, ancora una volta, di volersi far carico concretamente dello spinoso problema degli edifici che, non essendo stati costruiti a norma, sono ad alto rischio sismico. Non solo quelli pubblici, come le scuole, ma anche quelli dei privati cittadini. Su questo versante è evidente come la sinergia istituzionale tra Governo centrale e Regione stia dando i suoi frutti, in particolare per quanto concerne la messa a norma delle scuole».

«A questi nove milioni – conclude Alaia – ne seguiranno altri; risorse che saranno destinate sia alle abitazioni private che agli edifici pubblici; provvedimenti che in particolare l’Irpinia aspettava da tempo».