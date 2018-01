Tartaglione: candidatura Siani, valore aggiunto per il Pd Elezioni

"La storia personale, la passione civile, l'impegno sociale e professionale di Paolo Siani rappresentano per il Pd un importante valore aggiunto nella campagna elettorale che ci porterà alle elezioni del 4 marzo.

La sua candidatura è la dimostrazione della volontà del partito di aprirsi alle competenze e alle professionalità di una società civile che decide di mettersi in gioco e a disposizione di un progetto politico".

A dirlo è la segretaria regionale del Pd Campania, Assunta Tartaglione.

"Ringrazio Paolo per aver scelto di offrire il suo contributo sui temi che lo vedono impegnato quotidianamente - aggiunge Tartaglione - a cominciare dalla lotta alla camorra. Il fatto che la decisione sia arrivata dopo un periodo di profonda riflessione testimonia l'indiscussa serietà con la quale intende affrontare questa nuova sfida.

Le Politiche saranno un appuntamento fondamentale per il Sud e per l'Italia e il Pd sarà in prima linea, tra la gente, con Matteo Renzi, con Paolo Siani, con le tante energie civiche e politiche che questo territorio esprime".