Pd, ecco i candidati in Campania. Renzi: «Liste definitive» Renzi: lanciafiamme in Campania

di Simonetta Ieppariello

Una lunga via Crucis quella della presentazione delle liste elettorali del Pd. Qualcuno ha sperato ancora, nella giornata di ieri, che avvenisse qualche limatura negli schieramenti, approvati senza il voto della minoranza interna e che sanciscono uno strappo intestino nel popolo dei dem. Andrea Orlando aveva chiesto un'ora di tempo per valutare i nomi proposti ma la richiesta è stata respinta e gli esponenti delle minoranze che fanno capo a Orlando, Gianni Cuperlo e Michele Emiliano hanno lasciato la direzione in dissenso.

«Una delle esperienze peggiori, una delle esperienze più devastanti dal punto di vista personale», ha ammesso Matteo Renzi. «In Campania non dico che è arrivato il lanciafiamme, ma qualche segnale bello e lo abbiamo visto. Avremo candidati professionisti della Giustizia». Commenta Renzi. «Vogliamo sorprendervi e sorprenderci in una campagna elettorale bella», spiega.

"E' la squadra migliore per vincere le elezioni". precisa Renzi. "Non è tempo di polemiche. La nostra è una proposta seria e la prossima settimana arriva anche il programma con le cose fatte e 100 punti da fare".

Renzi aveva annunciato che sarebbero state pubblicate sul sito del Pd in serata ma i tempi si sono allungati e alla fine sono apparse solo attorno all'una di notte di domenica sul sito dem. Gli ultimi dettagli da assestare hanno riguardato tra l'altro, quello spinoso che riguarda le quote rosa.

La strategia Pd conferma sostanzialmente l'impianto che vuole gli esponenti del governo uscente nei posti chiave guardando gli schieramenti nazionali con l’attuale premier Paolo Gentiloni che è candidato a Roma Centro (Camera) e nel plurinominale nelle Marche e in Sicilia. I ministri saranno quasi tutti in lizza: Marianna Madia ai Parioli (uninominale Roma 2), Marco Minniti a Pesaro (e sarà capolista al Senato del proporzionale a Salerno), Pier Carlo Padoan a Siena (Camera) e nel proporzionale a Torino, Valeria Fedeli a Pisa (Senato), Luca Lotti a Empoli (Camera), Graziano Delrio nella sua Reggio Emilia (Camera), Dario Franceschini a Ferrara. Tra gli alleati del Pd, Beatrice Lorenzin è in lizza a Modena (Camera). Non compare in lista, invece, il nome del ministro per la Coesione e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti.

Il sottosegretario Maria Elena Boschi sarà candidata nel collegio uninominale di Bolzano alla Camera. Il segretario del Pd Matteo Renzi, infine, sarà candidato, come annunciato, nel collegio uninominale di Firenze al Senato e in due listini plurinominali, in Campania e Umbria.

"Quando vai a chiudere un elenco con meno spazi di prima c'è amarezza e dispiacere. Ma è fisiologico e umano il ricambio delle persone. Vedremo cosa fare in caso di rinunce". Ha spiegato Renzi commentando la protesta del ministro Carlo Calenda sull'esclusione di nomi eccellenti dalle liste Pd.

In conferenza stampa Renzi ha dichiarato: "Sto ancora aspettando chi voleva fare i duelli in tv. Se Di Maio ha tempo siamo pronti al confronto su tutto. Il capo politico della Lega si chiama Salvini, aveva detto che si presentava nel mio collegio, ancora sto aspettando. Lo aspetto in tv, lo stesso per Berlusconi. Dico a lui, se ha voglia di togliersi lo sfizio, gli ricordiamo che lui, non io, ha firmato il Trattato di Dublino".

In Campania sarà candidato Giuseppe De Mita, nipote di Ciriaco, ma anche Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli che era finito nella bufera per aver suggerito di offrire "fritture" per la campagna elettorale per il referendum. In Campania, Piero De Luca, figlio del governatore regionale Vincenzo De Luca, sarà candidato come capolista nel proporzionale e nel maggioritario a Salerno. Nel listino del Senato a Salerno c'è anche Mario Giro, viceministro agli Esteri.

Valeria Valente, parlamentare uscente e consigliere comunale di Napoli, è in lista al Senato a Napoli, in seconda posizione subito dopo Renzi. A Salerno, capolista sempre al Senato, è l'europarlamentare Gianni Pittella. Nel collegio Caserta-Avellino-Benevento capolista è invece Stefano Graziano, consigliere regionale della Campania a cui è stata concessa la deroga e presidente del Pd campano. Altra deroga concessa a Tino Iannuzzi, che corre nell'uninominale a Salerno.

Alla fine, la minoranza interna non ha votato le liste: «Dopo ore di attesa e una successione di rinvii non abbiamo ricevuto alcun elenco e informazioni di merito sulla proposta», hanno spiegato nella notte Andrea Orlando, Michele Emiliano e Gianni Cuperlo.

Ecco le candidature del Pd provincia per provincia

Camera - Collegi plurinominali

Campania 1 - Napoli: Paolo Siani, Stefania Covello, Giovanni Palladino e Daniela Iaconis.

Campania 1 - Portici-Torre del Greco: Raffaele Topo, Assunta Tartaglione, Emilio Di Marzio e Giulia Gorga.

Campania 1 - Acerra-Pozzuoli-Casoria: Gennaro Migliore, Assunta Tartaglione, Pasquale Sollo, Daniela Maisto

Campania 2 Benevento-Avellino: Umberto Del Basso de Caro, Assunta Tartaglione, Francesco Critelli e Valentina Paris

Campania 2 Caserta-Aversa: Piero De Luca, Camilla Sgambati, Achille Cennami ed Elena Caterino

Campania 2 Salerno-Scafati: Marco Minniti, Eva Avossa, Mario Giro e Giusy Fiore

Camera - collegi uninominali

Napoli Vomero-San Carlo all’Arena: Paolo Siani

Napoli Nord-Est: Giovanni Palladino

Napoli Centro Storico-Chiaia: Marco Rossi Doria

Napoli Fuorigrotta: Daniela Iaconis

Giugliano: Giuseppe Pellegrino

Nola: Andrea Manzi

Acerra: Antonio Falcone

Casoria: Nicola Marrazzo

Pozzuoli: Mariacarmela Tummiato

Portici: Francesco Borrelli

Torre del Greco-Ercolano: Teresa Armato;

Castellammare di Stabia: Silvana Somma;

Benevento: Carmine Valentino;

Avellino: Angelo d'Agostino

Ariano Irpino: Giuseppe De Mita

Caserta: Angela Letizia

Santa Maria Capua Vetere: Gennaro Oliviero

Aversa: Marianna Dell'Aprivitola

Salerno: Piero De Luca

Scafati: Mauro Maccauro

Battipaglia: Mimmo Volpe

Agropoli: Franco Alfieri

Senato - collegi plurinomimali

Campania 1 - Caserta-Benevento-Avellino: Roberta Pinotti, Stefano Graziano, Valeria Valente, Luigi Famiglietti

Campania 2 - Napoli: Matteo Renzi, Valeria Valente, Massimiliano Manfredi e Giovanna Palma.

Campania 3 - Salerno-Area Vesuviana: Gianni Pittella, Angelica Saggese, Enzo Amendola e Mena Arcieri

Senato - collegi uninominali

Napoli centro-Est: Gioacchino Alfano

Napoli centro-Ovest: Antonio Marciano

Giugliano-Pozzuoli: Giovanna Palma

Portici-Nola: Libera D’Angelo

Casoria: Francesco Russo

Torre del Greco-Castellammare: Francesco Magnello

Salerno-Scafati: Tino Iannuzzi

Battipaglia-Cilento: Filomena Gallo

Avellino-Ariano Irpino: Luigi Famiglietti

Benevento-Santa Maria Capua Vetere: Giulia Abbate

Caserta- Aversa: Nicola Caputo

(Liste pubblicate dal portale del Pd)