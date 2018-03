DIRETTA VOTO: A Napoli alle urne il 65 per cento dei votanti I dati

Ore 01.00 Dai primi dati a Napoli molto avanti il Movimento Cinque Stelle

Ore 00.28. Il dato di Napoli città arriva (60 per cento) e condiziona l'affluenza: 65 per cento

Ore 00.05 Affluenza al 68 per cento a Napoli, quando però manca ancora la città capoluogo all'appello.

Ore 21,31: il confronto tra i dati parla chiaro: La provincia dove si è votato di più è quella di Benevento con il 58,08 per cento, seguita dalla provincia di Avellino (56,12 %), Salerno (55,14 %), Caserta (53,37). Ultima è la provincia di Napoli, con il 50,31 per cento.

Ore 20: Affluenza al 47,51% a Napoli. Dato in crescita rispetto al 33% delle Politiche 2013 (anche se allora si votava anche il lunedì).

ORE 19.35: Lunghe file per ottenere il duplicato della tessera elettorale nel comune di Napoli.

Ore 19,15: Ritardi nella comunicazione del dato di affluenza delle ore 19.00. Diagi e seggi in tilt in molte sezioni di Napoli e provincia.

Ore 17,22: Arrivano i primi dati relativi alle elezioni politiche 2018. In Italia ha votato il 19,28% degli aventi diritto. Campania sotto la media nazionale con il 16,92%. A Napoli e in provincia a votare è stato il 16,63% del corpo elettorale. Dato ancora più basso nella sola città di Napoli: 15,86%.

ORE 17.00: I votanti a mezzogiorno nelle 884 sezioni elettorali della città di Napoli sono stati 118.447, pari al 15.86 per cento degli elettori.

Gli aventi diritto al voto nel capoluogo campano sono 746.750, divisi in 348.916 elettori maschi e 397.834 elettrici femmine.



Rispetto alle elezioni del 2013 si registra un calo, ma va ricordato che cinque anni fa si votava anche di lunedì: alle 12 nelle precedenti elezioni a Napoli città aveva votato l'11,76 per cento. Il dato è inferiore di quattro punti alla media nazionale, che alle 12 è stata del 19.38 per cento.



Più alta l'affluenza nell'intera provincia di Napoli, attestatasi al 16.63 per cento. Prosegue l’apertura straordinaria delle municipalità per le sostituzione delle tessere elettorali. Per l’intera giornata di oggi, fino alle 23,00, gli uffici municipali saranno aperti per il rilascio immediato. Nel caso di esaurimento degli spazi o deterioramento sarà necessario presentare l’apposita domanda ed esibire o consegnare la vecchia tessera. Nel caso di smarrimento o di furto, la domanda dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza. 746750 sono gli elettori totali a Napoli, di cui 348916 maschi e 397834 femmine