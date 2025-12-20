Manovra, Lorenzin: "Restano tagli per metro Napoli e Napoli - Afragola" La senatrice dem: "Avevamo presentato emendamenti per ripristino risorse: ma li hanno bocciati"

Gli emendamenti "che avevamo presentato sul ripristino rispetto ai tagli effettuati sulle metropolitane Roma, Brescia, Milano e Napoli sono stati bocciati. In particolare Roma, dove il taglio cuba 50 milioni di euro. Abbiamo detto che il governo taglia e scappa", perche' il taglio "resta". Lo ha detto la senatrice dem, Beatrice Lorenzin, a margine dei lavori in commissione Bilancio del Senato, denunciando il taglio per le metropolitana di Roma, ovvero la metro C, ma anche per Milano per quanto riguarda la M4 e Napoli per la Napoli-Afragola. "Due mesi fa quando e' uscita la legge di Bilancio sono rimasti tutti sgomenti dal fatto che si prevedeva un taglio sulle tabelle per il proseguimento delle metropolitane, tra cui sulla metro C di Roma di 50 milioni. Il governo e' venuto in riunione con tutti i gruppi e la ragioneria dello stato garantendo il ripristino", ha ricordato Lorenzin.