Il Bologna trionfa ai calci di rigore contro l'Inter, assicurandosi per la prima volta nella sua storia l'accesso alla finale della Supercoppa Italiana. Dopo un 1-1 nei tempi regolamentari, la sfida si chiude sul 4-3 ai rigori, con Immobile a segno nel penalty decisivo. I nerazzurri pagano caro con tre errori dagli undici metri. Lunedì sera, con fischio d'inizio alle 20:00, i felsinei affronteranno il Napoli guidato da Antonio Conte. La partita contro l'Inter è stata caratterizzata da ritmi intensi fin dalle prime battute e non pochi errori tecnici.
Supercoppa, la finale sarà Napoli-Bologna
La squadra di Italiano ha battuto l'Inter ai calci di rigore. Il trofeo si assegna lunedì alle 20
