Napoli-Bologna, Conte deciderà la formazione per la finale soltanto domani L'unica novità dovrebbe essere il ritorno di Buongiorno in difesa al posto di Juan Jesus

Il secondo trofeo del 2025, il primo della nuova stagione: lunedì sera a Riyad contro il Bologna il Napoli ha la grande opportunità per chiudere alla grande l'anno del quarto scudetto, ma anche di vincere il primo titolo stagionale. Con altri tre fronti aperti, campionato, Coppa Italia e Champions League, vincere la Supercoppa italiana darebbe entusiasmo e consapevolezza, quello che Conte chiede per resistere alle difficoltà di una stagione caratterizzata dagli infortuni. L'allenatore ha vinto due volte il trofeo alla guida della Juventus, così come il Napoli, che contro il Bologna giocherà la sua sesta finale di Supercoppa.

Due le vittorie, nel 1990 e nel 2014, sempre contro la Juventus, e tre le sconfitte. Per il Bologna, invece, si tratta della prima volta in assoluto in Supercoppa. Conte e il suo staff ieri erano presenti allo stadio a seguire la squadra di Italiano da vicino. Il tecnico azzurro deciderà solo domani la formazione, ma non dovrebbero esserci particolari novità. L'unica potrebbe essere il ritorno di Buongiorno dal primo minuto al posto di Juan Jesus. Confermati, quindi, Elmas nel tridente d'attacco e Politano esterno destro, con Di Lorenzo sistemato nel terzetto di difesa.