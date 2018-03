Pd, Martina a Napoli: basta divisioni, saremo all'opposizione Il reggente nazionale del partito rilancia la sfida nel Mezzogiorno: serve unità per andare avanti

"Ripartiamo dal Sud nel nostro partito non servono divisioni. Occorre unità per guardare avanti". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, arrivando a Napoli per partecipare all'assemblea del circolo Pd di Fuorigrotta. Secondo l'ex ministro il partito democratico deve recuperare il rapporto con i cittadini per dimostrare “di aver capito il messaggio che ci hanno inviato il 4 marzo”. E ha aggiunto: “E' importante essere a Napoli perché questa città e la Campania tutta sono fondamentali per dare un segnale di riscatto a tutto il Sud Italia”. Per Martina il Pd ora si deve “attrezzare e partire di nuovo dai territori”. “Il nostro impegno per il Mezzogiorno – ha spiegato il nuovo responsabile nazionale del Pd - non viene meno ma si rafforza: giovani e lavoro sono le due grandi sfide del Partito Democratico. Chiederò di uscire dalle nostre dinamiche e dibattiti autoreferenziali e stare accanto alle persone cogliendo le loro inquietudini e paure". Nella sua analisi sul voto Martina ha sottolineato che “il Pd deve far tesoro del passaggio che sta vivendo, sapendo che il 4 marzo siamo stati sconfitti. Bisogna prepararsi bene a un'attività di minoranza che vuole contribuire dall'opposizione”. “Mi pare che l'atteggiamento di chi ha vinto sia ancora da campagna elettorale. Sappiano che la campagna elettorale è finita e che il Paese ha bisogno di risposte e non accetterà balletti, tatticismi esasperati come quelli che stiamo vedendo, in queste ore, da parte di chi ha vinto”. “Dobbiamo sfidarli sul terreno della serietà, delle proposte concrete. La prima proposta che il Pd farà in Parlamento è sull'assegno universale per le famiglie con figli - ha concluso Martina - una proposta necessaria, giusta e un intervento possibile”. Ad aprire il confronto la segretaria regionale Tartaglione.

pi.mel.