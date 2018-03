Campania, elezioni amministrative: si vota in 94 comuni Alle urne il 27 maggio, ma la data non è ufficiale

di Simonetta Ieppariello

Dopo le politiche dello scorso 4 marzo, nuova chiamata alle urne per le comunali.

Saranno 94 i comuni della regione Campania che andranno al voto per l’elezione del sindaco e il rinnovo della Consiglio comunale. Le votazioni si terranno con molta probabilità domenica 27 maggio, ma la data non è stata ancora ufficializzata. Si vota nei comuni con amministrazioni a scadenza naturale del mandato degli organi eletti ed in quelle alle elezioni anticipate perché commissariati o per motivi altri. Dopo le politiche del 4 marzo nuova prova per partiti e schieramenti, soprattutto alla luce del nuovo orientamento politico nazionale scelto dagli italiani.

In Campania si voterà in diciotto comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, per i quali quindi sarà applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Avellino sarà l’unico capoluogo di provincia ad essere chiamato al voto per il rinnovo del parlamentino di piazza del Popolo.

Nel 2018 dovrebbe essere confermata la data unica per tutti così come è stato lo scorso anno. Farà eccezione anche questa volta il Friuli Venezia Giulia, con i 19 comuni interessati tra cui anche il capoluogo Udine che voteranno assieme alle regionali in data 29 aprile.

La data come spesso accade sarà una domenica a cavallo tra i mesi di maggio e quelli di giugno. Al momento l’ipotesi più accrditata è quella del27 maggio, mentre in Sicilia i Comuni invece potrebbero andare alle urne il10 giugno.

Nel napoletano tanti i comuni al rinnovo come Quarto per l’Area Flegrea, e Castellammare di Stabia e Torre Del Greco per la zona vesuviana, parlando di area metropolitana. E ancora Afragola, Boscoreale, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Casandrino, Cercola, Cicciano, Cimitile, Forio, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Qualiano, San Giuseppe Vesuviano, San Vitaliano, Sant’Agnello, Scisciano e Volla.

COMUNI AL VOTO IN IRPINIA

Aquilonia, Avellino, Bagnoli Irpino, Cairano, Caposele, Casalbore, Conza della Campania, Forino Gesualdo, Greci, Lapio, Lauro, Marzano di Nola, Mugnano del Cardinale, Quadrelle , Rocca San Felice, San Potito Ultra, Sant’Angelo dei Lombardi, Summonte, Torre Le Nocelle, Vallata.

COMUNI AL VOTO NEL SANNIO

Arpaise, Bucciano, Castelpagano, Ceppaloni, Frasso Telesino, Morcone, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Vitulano.

COMUNI AL VOTO NEL CASERTANO

Alife, Caiazzo, Cancello ed Arnone, Cellole, Galluccio, Gricignano di Aversa, Letino, Lusciano, Maddaloni, Orta di Atella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, San Tammaro, Sant’Angelo d’Alife, Teano, Vitulazio.

COMUNI AL VOTO NEL NAPOLETANO

Afragola, Boscoreale, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Casandrino, Castellammare di Stabia, Cercola, Cicciano, Cimitile, Forio, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Qualiano, San Giuseppe Vesuviano, San Vitaliano, Sant’Agnello, Scisciano, Volla.

COMUNI AL VOTO NEL SALERNITANO

Aquara, Atena Lucana, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Giungano, Laviano, Montecorvino Rovella, Novi Velia, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Perito, Polla, Pontecagnano Faiano, Roccagloriosa, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Scala.

Le elezioni amministrative 2018 interesseranno in totale 762 comuni di cui uno capoluogo di regione, Ancona, insieme ad altri 18 capoluoghi di provincia. Ecco l’elenco completo delle città capoluogo interessate da questa tornata elettorale.

Ancona

Avellino

Barletta

Brescia

Brindisi

Catania

Imperia

Massa

Messina

Pisa

Ragusa

Siena

Siracusa

Sondrio

Trapani

Treviso

Udine

Vicenza

Viterbo

Tra di queste, saranno sei le città con più di 100.000 abitanti che si recheranno alle urne: Ancona, Siracusa, Catania, Messina, Vicenza e Brescia. Il comune più piccolo invece è quello di Bergolo, in provincia di Cuneo, che conta soltanto 68 abitanti.