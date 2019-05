Casamicciola: Rieletto Giovan Battista Castagna Il Sindaco uscente migliora la performance di 5 anni fa

Riesce a riconfermare e a migliorare il risultato di 5 anni fa il sindaco uscente Giovan Battista Castagna. Con la stessa compagine delle amministrative del 2014, "Per Casamicciola", Castangna passa dal 44% di 5 anni fa al 55,11% di oggi.

Secondo con 1.503 voti, il 31,54%, si piazzato Arnaldo Ferrandino con la lista civica "Rispetto per Casamicciola".

Terzo con 515 voti, 10,81%, è arrivato Luigi Mennella alla guida della lista "Casamicciola Sicura".

Flop invece del Movimento 5 Stelle che con la candidata Caterina Iacono ottengono solo 121 voti con un deludente 2,54% e non entrano nenache in Consiglio Comunale.

8 saranno i consiglieri di "Per Casamicciola", 3 quelli di "Rispetto per Casamicciola" e 1 per "Casamicciola Sicura".