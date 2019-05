Grumo Nevano: Al ballottaggio Di Bernardo e Campanile Sarà centrodestra contro le civiche. Fuori i 5 Stelle fermi al 23,17%

GaetanoDi Bernardo, appoggiato da una compagine civica di 5 liste, "Storia Futura", "Progressisti per Grumo Nevano", "Con Di Bernardo Sindaco", " uniti Per Cambiare" e "Nuova Generazione Grumese", al secondo tentativo per la conquistare la fascia tricolore arriva primo ma non riesce a vincere la primo turno. Raggiunge il 42,69% raccogliendo 4.006 voti.

Dietro di lui a sfidarlo al ballotaggio si è piazzato Angelo Campanile candidato del centrodestra appoggiato da 4 liste, Forza Italia, Lega, "Movimento Popolare Campano" e "Con Campanile Sindaco". Il candidato del centrodestra si è fermato al 33,67%, intercettando 3.236 voti.

Solo terzo il Movimento 5 Stello fermo al 23,17% con 2.227 voti

Ultimo, con un deludente 1,47% e solo 141 voti, Ersilio Salvatore con la sua lista unica "Legalità Salviamo Grumo Nevano".