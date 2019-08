Cgil Campania: i gesti fascisti vanno condannati con fermezza Il segretario regionale Nicola Ricci condanna gli episodi di questi giorni

Anche la Cgil interviene sui due episodi che mostrano un chiaro rigurgito fascista a Napoli. Infatti, dopo il saluto romano ai funerali di Antonio Rastrelli, è stato esposto, la notte tra sabato e domenica, uno striscione davanti all’ingresso della Giunta regionale su quale si leggeva: “CAMERATA RASTRELLI PRESENTE!”

"Il saluto romano all'uscita del feretro dell'ex presidente della Giunta regionale, Antonio Rastrelli - ha detto il segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci - e lo striscione comparso nottetempo sotto la sede della Regione Campania in via Santa Lucia, sono episodi che vanno condannati con fermezza da tutto il mondo politico ed istituzionale. Di fronte alla morte di un uomo delle istituzioni, come lo è stato Rastrelli, - è la condanna del segretario generale Cgil Campania - nessuno può e deve sentirsi in dovere di far riaffiorare frasi e gesti che appartengono alla pagina più buia della storia del nostro Paese. La Cgil è per sua conformazione statutaria ed ideale profondamente antifascista. Napoli è la città delle Quattro Giornate, simbolo del riscatto di un'intera popolazione dai crimini e dagli orrori del nazifascismo. La città, le forze sindacali, politiche e dell'associazionismo - è l'appello della Cgil Campania - devono fare fronte comune per evitare che episodi del genere avvengano in futuro".