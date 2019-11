Regionali, Meloni: "Caldoro? I nomi si ufficializzano insieme" La candidatura di Caldoro è già in discussione nel centrodestra

E' già un tutti contro tutti nel centrodestra all'indomani dell'endorsement di Berlusconi che di fatto ha (ri)lanciato la candidatura di Stefano Caldoro per la presidenza della Regione Campania.

Un annuncio che non convince tutti, già Mastella da Benevento ha annunciato che sic rebus stantibus andrebbe con una sua lista, autonoma, ora la Meloni, leader di Fratelli d'Italia storce il naso di fronte al nome dell'ex governatore e delle modalità con cui è stato investito: "Nell'ultima riunione è stato deciso che Forza Italia avrebbe fatto delle proposte sul candidato presidente, non abbiamo mai discusso i nomi né sulla Campania nè nelle altre regioni. I nomi si ufficializzano insieme". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sulla candidatura di Stefano Caldoro per le prossime elezioni in Campania e sulle altre candidature alle regionali, a margine di un'iniziativa della Federcuochi organizzata a Montecitorio.