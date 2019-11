Campania, tassa rifiuti più alta d'Italia: "Migliori servizio" Fico: "Superare concetto di discarica e inceneritori, serve filiera corta di riciclo"

In Campania, “se c’è la tassa dei rifiuti più alta d’Italia, ci deve essere il servizio almeno migliore d’italia”. E’ l’analisi del presidente della Camera, Roberto Fico, parlando a Portici (Napoli) a margine del congresso nazionale di Legambiente presso il museo ferroviario di Pietrarsa.

“Anche sui rifiuti, in Campania, bisogna avere un’impiantistica importante che supera l’idea e il concetto di discarica e di inceneritori – ha aggiunto – occorre che ci sia una filiera corta di riciclo e di riuso dei materiali dove, anche a monte, ci sia una minore produzione degli imballaggi avendo, così, una produzione migliore dei rifiuti”. Per Fico servono “impianti di trattamento meccanico manuali, impianti di compostaggio” che coprano oltre il 30 per cento “di quello che produciamo come rifiuto umido che diventa compost, ricchezza”. “Dobbiamo fare gli impianti, dobbiamo avere il coraggio di farli funzionare, metterli a reddito e chiudere definitivamente la questione”, ha concluso Fico.