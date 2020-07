Caldoro: sui Covid center si è arricchito qualcuno Il candidato del Centrodestra attacca De Luca sugli ospedali modulari

Stefano Caldoro Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania, sui social attacca il suo competitor, l’uscente Vincenzo De Luca sui costi degli ospedali dedicati ai pazienti Covid-19 costruiti in fretta durante l’emergenza.

“Sugli ospedali modulari uno spreco di risorse- ha scritto Caldoro - Strutture inutili, non utilizzabili. Le risorse dovevano servire per potenziare i reparti esistenti, per sostenere medici e personale sanitario. Da quello che leggiamo si è arricchito qualcuno. Contro legge!",