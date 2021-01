Alla Federico II arriva la scuola di formazione politica Il ministro Manfredi inaugura il corso in collaborazione con la fondazione Salvatore Napoli



Una Scuola di formazione per architetti della politica. Il ministro dell'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, ha inaugurato questa mattina l'iniziativa con i rettori della Statale di Milano, della Federico II e dell'università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Si chiama PolìMiNa (Politica Milano-Napoli), un momento di formazione, che si svolgerà on line, diretto a giovani tra i 18 ed i 33 anni di Napoli e Milano lanciato dalla Fondazione Salvatore.

Ai giovani corsisti che ogni sabato seguiranno a distanza le lezioni, PolìMiNa propone un ascolto ed uno studio. A partire dalla comunicazione e dai sondaggi che, come ha detto Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, "vanno letti e compresi, non sono una notizia da prima pagina ma nella maggior parte dei casi sono degli spunti per leggere il momento, per saper leggere la nostra reputazione attraverso le persone. Vale soprattutto nell'era del Covid, un acceleratore di tutti i processi di crisi. Specialmente in questo tempo il linguaggio è una dote fondamentale per convincere la gente e dire cose in cui possa ritrovarsi. E le parole 'Mai' e 'sempre' non piacciono più".

"Oggi più che mai serve una politica che sia legata alla conoscenza, ma soprattutto - ha sottolineato Marco Salvatore, presidente della Fondazione 'madre' della scuola - ai valori etici e morali: per questo la scuola vuole trasmettere a chi la frequenta nozioni fondamentali, dal diritto all'economia alla comunicazione, ma vuole essere una base per la costruzione di una sempre maggiore trasparenza".