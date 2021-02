«Alleanza Pd - Cinque Stelle? Non è mica un punto fermo?" Migliore: «Canddiare Fico? No, Presidente Camera non può diventare di parte»

"Credo che il rinvio delle elezioni sia da meditare attentamente perche' deve dipendere da dati oggettivi della pandemia, non per valutazioni politiche. Per quanto riguarda il centrosinistra non auspico la candidatura di Fico perche' fare il presidente della Camera e' un incarico prestigioso, e' la terza carica dello Stato, e non puo' diventare di parte. Italia Viva non sta facendo una valutazione su Bassolino, potremo anche candidarci direttamente". Cosi' Gennaro Migliore, parlamentare di Iv, intervenuto a Radio Crc. "Per noi non esiste l'alleanza Pd-M5S come punto fermo, se vediamo alle ultime regionali qual e' stata la coalizione vincente".