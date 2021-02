Europa Verde: "Primarie di coalizione per candidato unitario" Comunali a Napoli

“Il rinvio sempre più realistico delle elezioni amministrative al mese di ottobre, per consentire agli italiani di votare più in sicurezza visto il numero di vaccini effettuati per quella data, consentirebbe, con altrettanta sicurezza, la possibilità di procedere con le primarie di coalizione per scegliere un candidato unitario del centro sinistra in grado di sconfiggere le destre in totale discontinuità con l’amministrazione uscente.

Una scelta che consentirebbe, al tempo stesso, di delineare anche il perimetro della coalizione in modo netto e senza ambiguità.

Viste le timidezze del Partito democratico a convocare il tavolo di centrosinistra, riteniamo oramai improrogabile il superamento di questo impasse proponendo un’alternativa politica per la città fondata sul consenso democratico dal basso e sulla partecipazione reale dei napoletani al cambiamento”. Queste le parole di Fiorella Zabatta, componente dell’Esecutivo nazionale dei Verdi e delegata al tavolo del centrosinistra per Europa Verde.