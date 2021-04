De Magistris: «De Luca? Ma se è il primo imbucato dei vaccini» Il sindaco: «Il piano è nazionale, le sue parole sono gravi»

"Le dichiarazioni di De Luca degli ultimi giorni sono molto gravi", dice il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando, ai microfoni di Radio Marte, la decisione del governatore della CAMPANIA di avviare una campagna vaccinale nelle isole del golfo di Napoli. "De Luca - osserva l'ex Pm - sa bene che non puo' vaccinare prima il procidano o l'artigiano, ormai e' chiaro a tutti, e lo ha ribadito la Corte Costituzionale, che la pandemia e' un tema nazionale e lo Stato deve garantire uniformita'". Per il sindaco di Napoli "solo con un piano vaccinale forte e uniforme sul piano nazionale possiamo uscire da questa tragedia: per uscire quanto prima dalla pandemia sanitaria e anche dalla tragedia e dal dramma economico, dobbiamo vaccinare le persone piu' anziane e fragili, cosi' cala la pressione sugli ospedali e riprende anche l'economia". De Magistris ricorda che "De Luca ha annunciato che avrebbe vaccinato tutti con Sputnik, ma sa bene che questo non puo' avvenire. Il piano vaccini e' nazionale e se siamo in queste condizioni e' perche' ogni Regione ha fatto come credeva. Credo che le contraddizioni e i conflitti fra Stato e Regioni siano uno dei principali elementi di difficolta' di questa pandemia". "De Luca - aggiunge il sindaco - continua con le dichiarazioni di ieri a illudere alcune categorie, creando un conflitto con il governo che in questo momento non serve, perche' il piano vaccinale dev'essere nazionale e fatto con criteri oggettivi. Ma, del resto, che ti vuoi aspettare quando noi parliamo di imbucati e alla fine il primo imbucato e' stato lui?". Un errore e' stato commesso anche dal "governo - dice de Magistris - perche' non ha garantito quell'unita' territoriale, continua a tollerare discriminazioni regionali, differenze inaccettabili. Noi speriamo che quello che dice Figliuolo finalmente si possa applicare, cioe' avere un piano vaccinale uniforme su tutto il territorio nazionale".