De Siano: A breve coordinamenti provinciali forti e credibili Forza Italia affila le armi in Campania

“Stiamo lavorando per costruire dei coordinamenti provinciali partecipati, luoghi di confronto nei quali ognuno possa sentirsi protagonista, mettendo insieme coloro che si sono candidati alle elezioni regionali con coloro che storicamente sono stati vicino a Forza Italia”. Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano.

“ E' un lavoro - spiega - che richiede serenità e capacità di sintesi ed è per questa ragione che non abbiamo ancora proceduto alla nomina dei coordinatori provinciali: siamo certi che la collaborazione di tutti consentirà di presentare in ogni provincia una proposta politica forte e credibile”, conclude il senatore De Siano.