Manfredi: "Insieme possiamo costruire la città del futuro" L'annuncio della candidatura a sindaco di Napoli da parte dell'ex ministro

«Napoli torna finalmente protagonista sullo scenario politico nazionale. Adesso possiamo partire tutti insieme per costruire la città del futuro. Un grande sforzo che deve mettere in campo le migliori energie della città. Ognuno deve fare la sua parte e io farò la mia». Così su facebook l’ex ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, nell'annunciare la sua candidatura a sindaco di Napoli. Il post si chiude con un cuore azzurro.

Così il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico: "Per amministrare una città come Napoli servono competenza, esperienza, senso di responsabilità, passione. Qualità che il professore Gaetano Manfredi, ex rettore dell’Università Federico II, due volte presidente della Crui e ministro del governo Conte, esprime fortemente.

Il suo è un profilo di alto valore, una persona onesta, attenta, che ama profondamente la città. Si farà portatore di un modo nuovo di fare politica, un approccio che a me piace molto. Non è il candidato di un partito, ma il candidato giusto per Napoli, rappresentativo delle migliori energie del territorio, che sarà in grado di tessere un dialogo prezioso tra le diverse istituzioni.

L’alleanza M5S, Pd e Leu è ben salda, e porterà avanti un percorso condiviso nell’interesse della città.

Proprio dai Comuni parte il rilancio del nostro Paese. E le istituzioni devono essere all’altezza della sfida, supportando con strumenti adeguati le città, a prescindere da schieramenti e colori politici."