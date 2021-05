"Con Manfredi, Napoli motore trainante del Sud" Comunali. M5S Europa: "Non faremo mancare il nostro contributo alla sua candidatura"

“Il ‘Patto per Napoli’ sottoscritto oggi da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Leu per lanciare la candidatura di Gaetano Manfredi a sindaco della città è la storica occasione per trasformare il capoluogo partenopeo in una capitale europea, efficiente, moderna e solidale. Gaetano Manfredi ha lanciato un metodo nuovo di far politica nelle città, fatto di impegni concreti, attenzione allo sviluppo sostenibile, all’inclusione sociale, al mondo della cultura e della formazione.

Con lui Napoli può diventare il motore trainante del Sud Italia perché da sempre investire a Napoli significa investire in tutto il Meridione. Durante i prossimi mesi non faremo mancare il nostro contributo alla sua candidatura e assicureremo a Gaetano Manfredi e alle forze sane della città la nostra competenza per l’uso dei fondi europei, indispensabili per il cambiamento che serve alla città. Napoli merita il meglio. Napoli merita una persona seria e preparata come Gaetano Manfredi”, così Laura Ferrara, Mario Furore e Chiara Gemma, europarlamentari del Movimento 5 Stelle eletti nella circoscrizione Sud.