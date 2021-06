Martusciello, ribadiamo nostra identità. Si corre con simbolo Forza Italia Elezioni comunali a Napoli.

"Quelli che non vogliono simbolo di Forza Italia sono quelli che immaginano già il dopo Berlusconi. Mi spiace per loro ma Berlusconi è vivo, vegeto, pimpante e pronto alla sfida. C'è un mondo di mezzo che spinge per progetti centristi senza leader e senza idee, e che vorrebbe cancellare Forza Italia dalla scheda. Noi invece ribadiamo con forza la nostra identità e la nostra volontà di correre con il nostro simbolo" - ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.