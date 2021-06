Comunali Napoli: Il centrodestra lavora al programma "Nessun nome per le presidenze di municipalità, al primo posto il programma"

"In attesa delle decisioni del tavolo nazionale che proporrà alla città la nostra proposta di governo, è solo il programma l'unico pensiero dei partiti di centrodestra. Nessun nome per le presidenze di municipalità. Ci sarà il tempo per questo". Hanno dichiarato i coordinatori cittadini di Lega Severino Nappi, di Fratelli d'Italia Andrea Santoro e di Forza Italia Fulvio Martusciello.