Mensorio nomina Paolo De Luca nuovo coordinatore centro democratico V Municipalità Arenella Vomero

L'onorevole Giovanni Mensorio, presidente della III commissione permanente attività produttive, industria, commercio, turismo e lavoro e coordinatore provinciale di Centro Democratico, d'intesa con il responsabile campano Raimondo Pasquino, ha nominato Paolo De Luca coordinatore del partito della V Municipalità di Napoli.



De Luca, architetto 58enne, svolge la libera professione. Da vent'anni è nelle istituzioni locali quale consigliere della Circoscrizione Arenella e successivamente della V Municipalità Arenella Vomero. In tale contesto ha svolto il ruolo prima di Consigliere e poi di Vicepresidente. Nell'ultima consiliatura è stato Presidente dell'assemblea.



"Con Paolo De luca aggiungiamo un ulteriore tassello nel mosaico di impegno e partecipazione che Centro democratico sta componendo per Napoli", ha dichiarato Giovanni Mensorio. "Il nostro partito continua a darsi una struttura che servirà ad assicurare una presenza attiva e di qualità in ogni realtà di Napoli.

L'architetto De Luca ha una lunga e significativa esperienza alle spalle di impegno nella pubblica amministrazione della quale sicuramente farà tesoro nell'interesse di Napoli e dei napoletani. A lui auguri di buon lavoro", ha concluso Mensorio.