Cattolici Popolari Uniti, Gesuele nominato commissario provinciale a Napoli "Ringrazio Crafa e Campaniello. Ora confronto con i candidati sindaco Maresca e Manfredi"

Luigi Gesuele nominato commissario provinciale dei Cattolici popolari uniti di Napoli. Nomina redatta da dal commissario regionale, la sannita Carla Crafa, e da Antonio Campaniello, presidente nazionale del partito.

Nomina avvenuta alle porte di una campagna elettorale che con il passare dei giorni a Napoli si sta delineando. E in questa ottica, nelle prossime ore il neo commissario Gesuele avvierà un dialogo di confronto con i candidati Maresca e Manfredi. “Ringrazio il commissario Crafa e il presidente Campaniello per la nomina – ha commentato Luigi Gesuele -.Napoli ha bisogno di iniziative volte a promuovere la famiglia e a tutelare le fasce deboli. Sono cosciente che ci aspetta un percorso insidioso, ma sono certo che i valori rappresentati dai Cattolici Popolari saranno apprezzati e premiati”. Il neo commissario provinciale di Napoli dei Cattolici popolari uniti poi annuncia: “La prima attività del partito napoletano sarà una richiesta di confronto con i candidati a sindaco, per dare il nostro supporto laddove i programmi e gli impegni saranno simili ai principi dei Cattolici Popolari. Apriremo al dialogo sia con Maresca che con Manfredi. Escludiamo ogni possibile appoggio a Bassolino”.